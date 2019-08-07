الاتحاد الأوروبي يجدد رفضه للاستيطان ويدعو إسرائيل لتحمل مسؤولياتها بموجب القانون الدولي

جدد الاتحاد الأوروبي الأربعاء، التأكيد على موقفه الرافض للاستيطان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية، لافتاً إلى أن “قرار الحكومة الإسرائيلية المصادقة على بناء المزيد من الوحدات الاستيطانية، غير شرعي ويُقوّض إمكانية التوصل إلى حل الدولتين وتحقيق السلام الدائم والعادل”، بحسب الاتحاد. وقال بيان صادر عن الناطق باسم الاتحاد الأوروبي، إن “المصادقة كانت على مشروع إنشاء ما يزيد على 2000 وحدة سكنية استيطانية غير شرعية على أراضي الضفة الغربية المحتلة”.

وكان “مجلس التخطيط الأعلى” التابع لـ “الإدارة المدنية الإسرائيلية قد صادق الثلاثاء، على مخططات لبناء 2304 وحدة استيطانيّة تُشكّل 88 بالمائة في عُمق الضفة الغربية المحتلة، بينها مستوطنات تقع ضمن مناطق تفرض على السلطات الإسرائيلية إخلاءها في حال تم التوصل إلى ما يسمى اتفاق “حل الدولتين”. وأكد بيان الاتحاد الأوروبي على أن “موقف الاتحاد من سياسة الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة واضح ولم يتغير: إذ يؤكد على أن كافة الأنشطة الاستيطانية غير شرعية بموجب القانون الدولي وهي تقوض إمكانية حل الدولتين وتحقيق السلام الدائم”.

وأضاف البيان “وقد أعلن مجلس الوزراء الإسرائيلي الأسبوع المنصرم موافقته على إنشاء 715 وحدة سكنية للفلسطينيين في المنطقة (ج) ولا يزال السكان الفلسطينيون في المنطقة (ج) يواجهون ممارسات المتكررة لعمليات المصادرة، والهدم، والتهجير ومصادرة الأراضي، حيث لا تزال كافة الخطط الهيكلية وتصاريح البناء المقدمة من أجل التطور الفلسطيني على حالها دون حصولها على الموافقة”. وختم البيان بالقول “ويتطلع الاتحاد الأوروبي إلى قيام السلطات الإسرائيلية بالتطبيق الكامل مع الالتزامات المترتبة عليها كقوة احتلال بموجب القانون الإنساني الدولي، وإلى وقف سياسة بناء وتوسيع المستوطنات، وتخصيص أراضي للاستخدام الإسرائيلي الحصري، وحرمان الفلسطينيين من حقهم في التطور. ويؤكد الاتحاد الأوروبي مواصلة دعمه من أجل استئناف عملية تفاوضية مجدية في إطار حل للدولتين، باعتباره الطريق الوحيد لتحقيق الطموحات المشروعة للطرفين”.

وبحسب إحصاءات فلسطينية، فقد بلغ عدد المواقع الاستيطانية والقواعد العسكرية الإسرائيلية بنهاية 2017 في الضفة الغربية 435 موقعا، منها 150 مستوطنة و116 بؤرة استيطانية، فيما شهد عام 2018 زيادة كبيرة في وتيرة بناء وتوسيع المستوطنات، بالمصادقة على بناء حوالي 9.384 وحدة استيطانية جديدة، إضافة إلى إقامة 9 بؤر استيطانية جديدة.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية