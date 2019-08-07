مقتل أربعة من عناصر “داعش” بعملية للأمن العراقي في محافظة ديالى

قُتل أربعة عناصر من تنظيم “داعش” الإرهابي بعملية لقوات الأمن العراقية الأربعاء، في محافظة ديالى، وذلك ضمن حملة موسعة لتطهير العاصمة بغداد ومحافظات أخرى من فلول التنظيم. وذكرت خلية الإعلام الأمني العراقية، في بيان، أن “قوة مشتركة ضمن قاطع قيادة عمليات ديالى، وخلال عمليات إرادة النصر في مرحلتها الثالثة، تلاحق مجموعة من الإرهابيين في “منطقة وادي الكلال (شمال شرقي ديالى)”. وتابعت الخلية، “تمكنت القوة من مداهمة وكر كان يختبئ بداخله أربعة إرهابيين من داعش، حيث تم قتلهم جميعا وتدمير الوكر”.

يذكر أن سلطات الأمن العراقية أعلنت، الاثنين الماضي، إطلاق المرحلة الثالثة من عمليات “إرادة النصر” في محافظتي ديالى ونينوى للقضاء على تهديد تنظيم “داعش” الإرهابي شمالي بغداد والمحافظات المجاورة.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية