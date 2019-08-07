الشركة اللبنانية للتعمير: كان الأحرى بشقير حل المشكلة بيننا وبين تاتش على خلفية استئجار مبنى نملكه منذ 2012

صدر عن “الشركة اللبنانية للتعمير والإنماء” البيان الآتي:

“فوجئنا ككل اللبنانيين بقرار وزير الاتصالات محمد شقير شراء مبنى لشركة تاتش touch في وسط بيروت بقيمة 75 مليون دولار، في حين كان الأحرى بمعاليه قبل اتخاذ قرار كهذا، حل المشكلة القائمة بيننا وبين الشركة على خلفية استئجار مبنى نملكه في منطقة الشياح منذ عام 2012.

وانطلاقا من هذا الواقع يهم الشركة أن تؤكد الآتي:

أولا- إن شركة touch التي تديرها شركة زين الكويتية للإتصالات بشخص السيد بدر الخرافي استأجرت المبنى البالغة مساحته 18 ألف متر مربع من شركتنا لمدة 10 سنوات بقيمة مليونين ونصف مليون دولار سنويا، وهو مبلغ أقل بكثير من قيمة استئجار المبنى في وسط بيروت، ولو أرادت وزارة الإتصالات شراء هذا المبنى لـtouch لكانت وفرت ملايين الدولارات على خزينة الدولة.

ثانيا- إن شركة تاتش نفذت العديد من الأعمال في هذا المبنى، ولا سيما في بناه التحتية، ولم تقم باستكمالها، ما أدى إلى أضرار جسيمة في البنية التحتية للمبنى وأصبح بالتالي مهددا بالسقوط، ونحن نحمل شركة تاتش touch ووزارة الاتصالات والوزراء الذين تعاقبوا منذ الوزير نقولا الصحناوي وحتى اليوم مسؤولية ما قد ينجم عن هذا الإهمال، وسنطالبهم بالعطل والضرر أمام الجهات المعنية.

ثالثا- لقد وضعنا يا معالي الوزير محمد شقير هذا الملف بين أيديكم ونحن ننتظر منكم تحركا جديا لإنهاء المشكلة التي طالت، فنحن أصحاب حق ولن نسكت أبدا عن حقنا في ظل ما نراه ونسمعه من تساؤلات تتعلق بهدر المال العام”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام