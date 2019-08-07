الخارجية البريطانية تحث كيان العدو على وقف التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية

حثت وزارة الخارجية البريطانية حكومة العدو الإسرائيلية على “وقف خطط التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، والسماح للفلسطينيين بالبناء في المنطقة (ج)”، وذلك بعد إعلان الكيان خططاً لبناء 2304 مستوطنة في الضفة الغربية. وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب في بيان الأربعاء “نحن نحث إسرائيل على وقف التوسع الاستيطاني الذي يتعارض مع القانون الدولي، ويعزز الضم الفعلي للضفة الغربية”. وأضاف راب “بينما وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي على تصاريح بناء 715 وحدة للفلسطينيين في المنطقة ج، هناك الكثير الذي يمكن فعله لتلبية احتياجات ما يقدر بنحو 300 ألف فلسطيني يعيشون هناك، والمملكة المتحدة مستمرة في حث الحكومة الإسرائيلية على تطوير آلية تسمح للفلسطينيين بالبناء في المنطقة ج”.

وتابع راب “المملكة المتحدة أيضا لا تزال قلقة للغاية من استمرار هدم السلطات الإسرائيلية لممتلكات الفلسطينيين”.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية