استمرار الطقس الصيفي والرطب في الأيام المقبلة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا مع ارتفاع بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة خاصة على الساحل مما يؤدي الى زيادة الشعور بالحر وبالتالي الى تكون الضباب على المرتفعات.

– الحالة العامة: لا يزال الحوض الشرقي للمتوسط تحت تأثير طقس صيفي رطب مما يؤدي الى زيادة الاحساس بالحر اليوم وخلال الأيام المقبلة.

* الطقس المتوقع في لبنان:

– الأربعاء: غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع نسبة رطوبة مرتفعة خاصة على الساحل مما يزيد الشعور بالحر كما يتكون الضباب على المرتفعات.

– الخميس: غائم جزئيا مع ارتفاع بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة خاصة على الساحل مما يؤدي الى زيادة الشعور بالحر وبالتالي الى تكون الضباب على المرتفعات.

– الجمعة: قليل الغيوم الى غائم جزئيا وارتفاع اضافي محدود بدرجات الحرارة خاصة على الجبال مع تكون ضباب على المرتفعات كما تنشط الرياح أحيانا.

– درجات الحرارة المتوقعة تتراوح على الساحل من 26 الى 32 درجة، فوق الجبال من 16 الى 27 درجة، في الارز من 13 الى 23 درجة، في الداخل من 17 الى 36 درجة.

– الرياح السطحية: غربية الى شمالية غربية نهارا، متقلبة ضعيفة ليلا، سرعتها بين 10 و30 كلم/س.

– الانقشاع: متوسط اجمالا على الساحل وسيء على المرتفعات بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و80%

– حال البحر: منخفض ارتفاع الموج

– حرارة سطح الماء: 28 درجة.

– الضغط الجوي: 755 ملم زئبق.

المصدر: مصلحة الارصاد الجوية