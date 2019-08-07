معلومات عن سقوط عدد من الشهداء بينهم أطفال جراء انفجار سيارة مفخخة قرب #مركز_اتصالات_القحطانية شرق مدينة #القامشلي بريف الحسكة الشمالي الشرقي (سانا) – موقع قناة المنار – لبنان
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المجموعة اللبنانية للإعلام
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August 7 2019 - 13:39

معلومات عن سقوط عدد من الشهداء بينهم أطفال جراء انفجار سيارة مفخخة قرب #مركز_اتصالات_القحطانية شرق مدينة #القامشلي بريف الحسكة الشمالي الشرقي (سانا)

منذ 1 ساعة 7 August، 2019
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