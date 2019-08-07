حقيقة صادمة.. النفخ على شموع قالب الحلوى ليس صحياً – موقع قناة المنار – لبنان
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August 7 2019 - 13:39

حقيقة صادمة.. النفخ على شموع قالب الحلوى ليس صحياً

منذ 58 mins 7 August، 2019
صفحات منوعة - علوم وتكنولوجيا

كشفت دراسة حديثة أن النفخ على شموع قالب الحلوى عادة قد تلحق الضرر بالصحة في بعض الحالات. وذكرت النتائج أن هذا يسبب زيادة عدد الجراثيم الضارة التي تنتقل إليه بنسبة 1500%.
وأشار الباحثون الى ان هذه الحقيقة لا تعني امكانية الإصابة بأمراض خطرة جداً بسبب تناول الحلوى بعد اطفاء الشمع بطريقة النفخ. ولفتوا إلى أنه لم يثبت حتى الآن اصابة اي شخص بأي مرض بسبب ذلك.
لكنهم دعوا فقط الى التنبه، لافتين الى انه من الافضل عدم اكل الحلوى في حال كان من ينفخ على الشمع مصاباً بمرض قابل للانتقال عن طريق العدوى. ودعوا الى استبدال ذلك بحلويات اخرى وببعض الفاكهة.

المصدر: صوت العرب

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