#الجيش_السوري يتابع عملياته العسكرية في #ريف_حماه الشمالي الغربي ويبسط سيطرته على #قرية_الزكاة بعد مواجهات مع إرهابيي “جبهة النصرة” – موقع قناة المنار – لبنان
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August 7 2019 - 13:40

#الجيش_السوري يتابع عملياته العسكرية في #ريف_حماه الشمالي الغربي ويبسط سيطرته على #قرية_الزكاة بعد مواجهات مع إرهابيي “جبهة النصرة”

منذ 1 ساعة 7 August، 2019
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