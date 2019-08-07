أصحاب المولدات في البقاع: لإعادة النظر بضريبة الـ50 الف ليرة عن كل KVA

طالب أصحاب المولدات في البقاع الاوسط والغربي بـ”إعادة النظر بضريبة الـ50 الف ليرة عن كل KVA التي اقرت في المجلس النيابي”، معتبرين أن “هذا القرار غير عادل ولا يستطيعون تحمل أعباءه بعد أن تحملوا أعباء التسعيرة الرسمية الصادرة عن وزارة الطاقة والمياه”.

وأبدى أصحاب المولدات خلال اجتماعا عقدوه في شتورا استعدادهم لـ”دفع الضريبة العادلة كما سائر المؤسسات الخاضعة لضريبة الدخل إنما ضريبة الـKVA تفوق قدرتهم على تحمل هذا العبء في ظل التسعيرة غير العادلة التي تصدر شهريا عن وزارة الطاقة”، مطالبين السلطات المختصة بـ”إعادة النظر بها وإيقاف العمل بمضمونها”.

وتم الاتفاق بين أصحاب المولدات على “متابعة الاجتماعات والتقيد التام بمقررات التجمع العام لأصحاب المولدات الخاصة في لبنان ومؤازرتة بما يقوم بهذا الشأن ولدى المراجع المختصة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام