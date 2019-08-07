قوى الامن الداخلي : توقيف 114 مطلوبا أمس بجرائم مختلفة مخدرات، سرقة، احتيال ودخول خلسة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
August 7 2019 - 09:02

قوى الامن الداخلي : توقيف 114 مطلوبا أمس بجرائم مختلفة مخدرات، سرقة، احتيال ودخول خلسة

منذ 14 mins 7 August، 2019
أخبار موقع المنار
لبنان

التعليقات

ذات صلة