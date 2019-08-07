التحكم المروري: سقوط 19 جريحاً في 13 حادث سير أمس – موقع قناة المنار – لبنان
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August 7 2019 - 09:02
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الرئيس الإيراني الشيخ حسن روحاني يبحث في اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون آخر التطورات وأمن الملاحة
الشيخ روحاني: التعاون النفطي والمصرفي هما من الحقوق الرئيسية لإيران فيما يتعلق بالاتفاق النووي
الرئيس الفرنسي يؤكد لنظيره الإيراني التزام باريس بالاتفاق النووي
وزير الخارجية الإيراني في مراسم حقوق الإنسان الإسلامية والكرامة الإنسانية: الأموال لم تجلب الأمن للسعودية واستخدمت ضدها
محمد جواد ظريف في ذكرى كارثة هيروشيما وناكازاكي: أميركا هي الكيان الأول والوحيد الذي استخدم النووي ضد المدن
ظريف: أميركا عمدت هذه المرة عبر الإرهاب الاقتصادي إلى نقض الاتفاق النووي وتدأب على معاقبة من يسعون للوفاء به
اليمن: إطلاق 3 صواريخ "زلزال1" على تجمعات لقوى العدوان السعودي ـ الأميركي في مجازة الغربية بعسير
رئيس الوفد الوطني اليمني: إغلاق مطار صنعاء الدولي حصار مستمر منذ 4 سنوات على مرأى ومسمع العالم
محمد عبد السلام: على قوى العدوان أن تضع في حساباتها التحذير الأخير للسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي
رئيس المجلس السياسي الأعلى اليمني مهدي المشاط يوجه المعنيين بسرعة إغاثة المتضررين من الأمطار والسيول في مديرية ملحان
العدو الصهيوني يعلن عن اعتقال 8 فلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة
الحشد الشعبي العراقي يختتم مهامه في المرحلة الثالثة من عمليات إرادة النصر بعد يومين من انطلاقها
الحشد الشعبي يعلن تطهير مناطق شمال المقدادية وشمال جلولاء وخانقين في ديالى وجنوب الموصل ومناطق أخرى في نينوى
مجلس شورى حركة النهضة التونسية يقرر ترشيح عبد الفتاح مورو للانتخابات الرئاسية المقررة منتصف أيلول/سبتمبر المقبل
سقوط قتلى وجرحى في هجوم بسيارة مفخخة استهدف مركزاً للشرطة غرب العاصمة الأفغانية كابول
تقارير إعلامية: السفير الأميركي لدى روسيا جون هانتسمان يقدم استقالته
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يعلن أنّ إطلاق الصواريخ الأخيرة من قبل بيونغ يانغ يشكل تحذيراً لواشنطن وسيول
وفاة وزيرة الخارجية الهندية السابقة سوشما سواراج عن 67 عاماً
الأمين العام لحزب الله يتحدث في مهرجان "نصر وكرامة" الجمعة 16 آب الـ5 عصرا في مربع المواجهة والصمود (بنت جبيل_عيناثا_مارون الراس_عيترون)
التحكم المروري: سقوط 19 جريحاً في 13 حادث سير أمس
منذ 2 ساعة
7 August، 2019
لبنان
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