رويترز: حكومة الوفاق الليبية تزيد من نفقاتها الدفاعية

أفادت وكالة “رويترز” بأن حكومة الوفاق الوطني الليبية قررت زيادة النفقات الدفاعية على خلفية استمرار الاشتباكات بين قواتها و”الجيش الليبي” بقيادة المشير خليفة حفتر.

وأشارت “رويترز” إلى أن حكومة الوفاق خصصت 40 مليون دينار ليبي (28.5 مليون دولار) لوزارة الدفاع التابعة لها، ولم تكشف عن أي تفاصيل أخرى بشأن نفقاتها الدفاعية.

كما قررت حكومة الوفاق منح مكافآت قدرها 3 آلاف دينار لجنودها بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

يأتي ذلك على خلفية المعارك بالقرب من العاصمة الليبية طرابلس بين القوات الموالية لحكومة الوفاق و “الجيش الليبي” الذي يشن عملية عسكرية لـ “تطهير طرابلس من الجماعات المسلحة” منذ أبريل الماضي.

المصدر: وكالة رويترز