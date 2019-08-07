رويترز: حكومة الوفاق الليبية تزيد من نفقاتها الدفاعية – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
August 7 2019 - 04:33

رويترز: حكومة الوفاق الليبية تزيد من نفقاتها الدفاعية

منذ 2 ساعة 7 August، 2019
5d49bf29d43750d1248b45b3
عربي وإقليمي - ليبيا

أفادت وكالة “رويترز” بأن حكومة الوفاق الوطني الليبية قررت زيادة النفقات الدفاعية على خلفية استمرار الاشتباكات بين قواتها و”الجيش الليبي” بقيادة المشير خليفة حفتر.

وأشارت “رويترز” إلى أن حكومة الوفاق خصصت 40 مليون دينار ليبي (28.5 مليون دولار) لوزارة الدفاع التابعة لها، ولم تكشف عن أي تفاصيل أخرى بشأن نفقاتها الدفاعية.

كما قررت حكومة الوفاق منح مكافآت قدرها 3 آلاف دينار لجنودها بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

يأتي ذلك على خلفية المعارك بالقرب من العاصمة الليبية طرابلس بين القوات الموالية لحكومة الوفاق و “الجيش الليبي” الذي يشن عملية عسكرية لـ “تطهير طرابلس من الجماعات المسلحة” منذ أبريل الماضي.

المصدر: وكالة رويترز

التعليقات

ذات صلة