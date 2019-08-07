مصر: مقتل 15 شخصا من عائلة واحدة في حادث “معهد الأورام” الإرهابي

سادت حالة من الحزن بين أهالي قرية ميت حبيب التابعة لمركز سمنود بمحافظة الغربية، عقب تلقيهم نبأ مقتل 17 شخصا من القرية في حادث معهد الأورام الإرهابي، 15 منهم من عائلة واحدة.

وقتل 15 شخص من العائلة، في الحادث الإرهابي، حيث كانوا يستقلون سيارة ميكروباص في طريق العودة من حفل زفاف بالقاهرة إلى منزلهم.

وقال خال أحد ضحايا الحادث خالد دوابة، إنه فوجىء باتصال هاتفي من نجل شقيقته يخبره بوفاة “فرج السيد أبو إسماعيل التراس” وهو نجل شقيقته الأخرى وزوجته وأبناؤه الأطفال “محمد فرج 4 سنوات ومالك فرج سنتان وشقيقتهم” وابن عمهم “محمد فرج التراس” 40 سنة في حادث تصادم دون ذكر التفاصيل وذلك أثناء عودتهم من حفل زفاف جيرانهم بالقاهرة.

وتابع: “عندما وصلت إلى معهد ناصر اكتشفت أنهم ضمن ضحايا حادث انفجار معهد الأورام حينها أصبت بصدمة شديدة خاصة عقب علمي بوفاة 10 آخرين من العائلة نفسها أثناء عودتهم جميعا من حفل زفاف مستقلين سيارة ميكروباص واحدة، وبالبحث تبين أن بعضهم نقلوا إلى مستشفى الصدر بإمبابة وآخرين إلى القصر العيني وتعرفت على جثة ابن شقيقتي وأبنائه الثلاثة”.

المصدر: وكالات