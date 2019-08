واشنطن تشتبه بضلوع مصارف صينية في تمويل البرنامج النووي لكوريا الشمالية

تدرس الولايات المتحدة، عمليات مالية بمشاركة 3 بنوك صينية، يشتبه بأنها تساهم في تمويل البرنامج النووي الكوري الشمالي.

وذكرت وكالة “بلومبرغ”، أن محكمة الاستئناف الأمريكية، أيدت قرار قاض في محكمة دائرة واشنطن، يأمر البنوك بتقديم معلومات عن تحويلات مالية تبلغ قيمتها مئات الملايين من الدولارات.

ويعتقد، أن مصرف الدولة الكوري الشمالي، قد يكون استعان بخدمات شركة صينية، لم يحدد اسمها، لتصدير الفحم والمعادن الأخرى، مع استخدام الدولارات الناجمة عن الصفقات لتمويل شراء المواد اللازمة لتطوير البرنامج النووي الكوري الشمالي.

وأشارت الوكالة إلى أن الجانب الأمريكي، لا يشتبه في الوقت الحالي، بقيام البنوك الصينية بانتهاك القوانين الأمريكية عمدا، وأنه يعتقد بأنها ربما تحتفظ بالمعلومات التي ترى الحكومة الأمريكية أنها “قد تفسر كيف تمول كوريا الشمالية برنامجها لتصنيع الأسلحة النووية”.

وتطلب الولايات المتحدة، من هذه المصارف، المعطيات المتوفرة لديها عن الفترة 2012-2017، مشيرة إلى أن هذه الطريقة تم استخدامها خلال 5 سنوات على الأقل.

ولم ترد أسماء المصارف، في قرار المحكمة ولكن الوكالة، تعتقد أن الحديث ربما يدور عن مصرف China Merchants Bank Co و Bank of Communications Co وShanghai Pudong Development Bank Co.

من جانبها، نشرت المصارف الثلاثة، بيانات نفت فيها معرفتها بفتح أي تحقيقات أمريكية بشأن انتهاكها للعقوبات الأمريكية المفروضة على كوريا الشمالية.

المصدر: وكالات