#الجيش_السوري يسيطر على قرية الأربعين بريف #حماة الشمالي الغربي بعد مواجهات مع إرهابيي جبهة النصرة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 7 2019 - 00:45
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#الجيش_السوري يسيطر على قرية الأربعين بريف #حماة الشمالي الغربي بعد مواجهات مع إرهابيي جبهة النصرة
منذ 1 ساعة
6 August، 2019
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