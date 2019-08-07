#الجيش_السوري يسيطر على قرية الأربعين بريف #حماة الشمالي الغربي بعد مواجهات مع إرهابيي جبهة النصرة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 7 2019 - 00:45

#الجيش_السوري يسيطر على قرية الأربعين بريف #حماة الشمالي الغربي بعد مواجهات مع إرهابيي جبهة النصرة

منذ 1 ساعة 6 August، 2019
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