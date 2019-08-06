العميد سريع: هناك عمليات بطولية في الحدود والضالع لم يبثها الإعلام الحربي

أكد المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، اليوم الثلاثاء، أن هناك عمليات بطولية نوعية لأبطال الجيش واللجان الشعبية في جبهات الحدود لم يقدم الإعلام الحربي منها إلا الجزء اليسير إضافة إلى عمليات أخرى في الضالع سيتم بثها عبر الإعلام الحربي لاحقاً.

جاء ذلك خلال حفل الدورة التخصصية التأهيلية قادة كتائب ” دورة الشهيد أبو ردفان الرشيدي” من معهد الشهيد الثلايا لتأهيل القادة والتي انعقدت على مدى عام بمشاركة عدد من الضباط من مختلف المحاور والوحدات.

وأشار العميد سريع إلى أن ظروف المعركة ومعطياتها تغيرت تماماً عما كانت عليه بداية العدوان وأن الواقع القتالي الميداني في صالح قواتنا، مؤكدًا أن القوات المسلحة شهدت نقلات نوعية وإنجازات ونجاحات ملموسة تحققت بفضل الله وإرادة القيادة الثورية والسياسية والعسكرية. وأوضح أن “قواتنا المسلحة انتقلت من طور الدفاع إلى الهجوم بمختلف صنوفها، متطرقاً إلى ما حققته الضربات الاستباقية الناجحة للقوة الصاروخية والطيران المسير من نجاحات في تغيير موازيين القوى وردع العدوان”. ولفت إلى أن الضربات الصاروخية الاستباقية للقوات المسلحة مستمرة إذا لم يتوقف العدوان وأن المرحلة القادمة ستكون الأشد إيلاماً على العدوان وبشكل لم يكن يتوقعه.

من جهته نقل رئيس هيئة التدريب والتأهيل اللواء أحمد جابر الصيفي للخريجين تحيات قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي والقيادة السياسية والعسكرية العليا وقيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة. وأشار اللواء الصيفي إلى أن نجاح انعقاد هذه الدورة التأهيلية التخصصية قادة كتائب مثل إنجازاً مهما على صعيد البناء والإعداد والتأهيل النوعي التخصصي للقيادات الميدانية بما يلبي متطلبات الواقع الميداني في الجبهات، موضحاً أن هذه الكوكبة من القيادات الميدانية ستمثل رافداً إضافياً للجبهات. وأكد أن المرحلة تحتاج مزيداً من الإصرار والثبات والتحرك الجاد والمسؤول وأن يعمل الجميع بروح المسؤولية في مواجهة العدوان ومرتزقته.

وحث الخريجين على ترجمة ما تلقوه من علوم ومعارف ومهارات عسكرية تخصصية في الميدان العملي وبما يعزز من مستوى الجاهزية القتالية لمختلف الجبهات.

كما ألقيت خلال الحفل كلمة عن المشاركين في الدورة أكدت أن مخرجات الدورة سيكون لها أثرها القوي والفاعل في الميدان والواقع العملي ولن يجني المعتدون والغزاة ومرتزقتهم سوى الخزي والعار والهزائم النكراء. وفي ختام الحفل تم تكريم وتوزيع الشهادات على الخريجين. حضر الحفل نائب رئيس هيئة التدريب والتأهيل العميد حميد العزي ومدير مكتب رئيس الهيئة العقيد أيمن المتوكل.

المصدر: المسيرة نت