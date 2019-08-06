وحدات من الجيش السوري تنفذ رمايات مكثفة على معاقل الإرهابيين في سهل الغاب

نفذت وحدات الجيش السوري العاملة في ريف حماة رمايات مركزة بسلاحي المدفعية والراجمات على مواقع انتشار المجموعات الإرهابية ومعاقلها في سهل الغاب بريف حماة وأوقعت في صفوفها خسائر كبيرة.

وذكرت وكالة سانا أن وحدات من الجيش نفذت رمايات مكثفة على معاقل الإرهابيين في قرية موزرة وفي قليدين والعنكاوي وخربة الناقوس في سهل الغاب بالريف الشمالي الغربي لحماة أسفرت عن إيقاع خسائر كبيرة في صفوف الإرهابيين وعتادهم.

وقضت وحدات من الجيش أمس على أعداد من الإرهابيين ودمرت أسلحة وآليات ثقيلة كانت بحوزتهم في ريف إدلب الجنوبي وعلى محور بلدة اللطامنة وقريتي الزكاة والأربعين بريف حماة الشمالي.

المصدر: وكالة سانا