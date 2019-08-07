الصمد: نأمل رفع النفايات من الشوارع قبل عيد الأضحى

هنأ النائب جهاد الصمد، في بيان، “أهالي قضاء المنية ـ الضنية وبقية الأقضية الشمالية على الحل الذي أعلن عنه اليوم وزير البيئة فادي جريصاتي وأنهى به أزمة النفايات المتراكمة منذ أكثر من 3 أشهر”، آملا أن “ترفع النفايات بكاملها من الشوارع قبل حلول عيد الأضحى المبارك يوم الأحد المقبل”.

وشكر الصمد “كل الذين سعوا لهذا الحل، وعلى رأسهم الوزير جريصاتي، الذي لم يوفر أي جهد في سبيل معالجة هذه المشكلة”، مؤكدا أن “هذا الحل، وهو مؤقت، يجب أن يدفع الجميع للتعاون والبحث جديا من أجل التوصل إلى حل دائم لمشكلة النفايات، يتلاءم والشروط البيئية والصحية المطلوبة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام