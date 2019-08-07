الجيش الباكستاني: سنذهب “إلى أي حد” لدعم قضية كشمير

أعلن الجيش الباكستاني أنه “سيذهب إلى أي حد” من أجل دعم قضية كشمير، بعدما أعلنت الهند إلغاء الحكم الذاتي الذي تتمتع به هذه المنطقة دستوريا.

وقال قائد الجيش الباكستاني اليوم الثلاثاء، إن جيش باكستان “سيبذل قصارى جهده” لدعم الناس في منطقة كشمير المتنازع عليها.

وأضاف الجنرال قمر جاويد باجوا بعد اجتماعه مع كبار القادة في راولبندي أن “الجيش الباكستاني يقف بحزم إلى جانب الكشميريين في نضالهم العادل حتى النهاية”.

وتابع قائلا “إننا مستعدون وسنذهب إلى أي حد للوفاء بالتزاماتنا في هذا الصدد”، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

المصدر: وكالات