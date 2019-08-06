قائد الجيش تفقد قيادتي لواء المشاة 9 وفوج الحدود البرية 2 في عرسال: الجهوزية كاملة لمواجهة أي تهديد داخلي أو خارجي

تفقد قائد الجيش العماد جوزاف عون قبل ظهر اليوم قيادة لواء المشاة التاسع في منطقة عرسال، حيث اجتمع بقائد اللواء وضباطه وعسكرييه.

كما تفقد قيادة فوج الحدود البرية الثاني في رأس بعلبك وجال في أحد مراكزه الحدودية المتقدمة، واطَلع على الاجراءات الميدانية المتَخذة لضبط الحدود والحفاظ على الأمن في المنطقة.

وهنأ قائد الجيش العسكريين لمناسبة عيدي الجيش والأضحى المبارك، وأثنى على “جهودهم وتضحياتهم لضبط الحدود والمحافظة على الأمن في الداخل ومساعدة المواطنين إنسانيا واجتماعيا وإنمائيا، وتوجه إليهم قائلا: “إن إيمانكم بالقضية وإرادتكم الصلبة أثمرت أمنا وازدهارا وإنماء، فكونوا على قدر ثقة الشعب اللبناني بكم ومحبته لكم”.

واعتبر أن “الاستقرار الأمني الذي ننعم به اليوم هو أفضل من أي وقت مضى، وأن الجيش لن يسمح مطلقا بأي محاولة للاخلال بالأمن، مؤكدا أن “المؤسسة العسكرية على جهوزية كاملة لمواجهة أي تهديد داخلي أو خارجي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام