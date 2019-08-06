واشنطن: سنستخدم جميع الوسائل لوضع حد لحكم مادورو في فنزويلا

أعلن البيت الأبيض الثلاثاء أن “الولايات المتحدة ستستخدم جميع الوسائل لوضع حد لحكم نيكولاس مادورو في فنزويلا”.

وقال البيت الأبيض في بيان له “كما أوضحت إدارة الرئيس دونالد ترامب كل الخيارات مطروحة، ستستخدم الولايات المتحدة جميع الطرق المناسبة لوضع حد لبقاء مادورو في السلطة في فنزويلا ودعم وصول المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفنزويلي، وضمان الانتقال الديمقراطي للسلطة في فنزويلا”.

وأعلن البيت الأبيض قبل ذلك، عن توقيع الرئيس الأميركي “مرسوم بتجميد أصول السلطات الفنزويلية في الولايات المتحدة، وشملت القائمة البنك المركزي للبلاد وشركة النفط المملوكة للدولة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام