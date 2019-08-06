الحريري نوه بالدعم الروسي للبنان

أشاد رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري “بدعم روسيا للجيش اللبناني في تصديه للإرهاب والانتصار عليه ومساعدتها لصياغة مبادرة إعادة النازحين السوريين إلى بلادهم”، آملا أن “يتم تفعيل هذه المبادرة في وقت قريب لتتكلل بالنجاح”.

موقف الحريري جاء في برقية تهنئة وجهها رئيس الحكومة الروسي ديمتري مدفيديف، لمناسبة ذكرى مرور خمسة وسبعين عاما على تبادل العلاقات الثنائية بين لبنان وجمهورية روسيا الاتحادية، مذكرا “بالصفحات البيضاء التي سادت هذه العلاقات”.

ونوه الحريري “بوقوف روسيا المستمر إلى جانب لبنان ودعمها لسيادته ووحدة أراضيه في الأوقات الصعبة، لاسيما أبان الاعتداءات الإسرائيلية التي تعرض لها وخصوصا في صيف العام 2006، وإسهامها في وقف هذا العدوان والمساعدة على صدور القرار 1701”.

من جهة ثانية، تلقى الحريري برقية تهنئة من رئيس الحكومة الروسية بهذه المناسبة.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام