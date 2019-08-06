دعوات للرباط بالمسجد الأقصى خلال أيام عيد الأضحى للتصدي لاقتحامات المستوطنين الصهاينة

دعت شخصيات دينية وسياسية فلسطينية أبناء الشعب الفلسطيني للرباط في المسجد الأقصى المبارك في أيام عيد الأضحى المبارك، للتصدي لاقتحامات المستوطنين الصهاينة التي دعت إليها ما تسمى بـ”جماعات الهيكل” المزعوم.

ومن بين الشخصيات الفلسطينية التي دعت للرباط، المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية محمد حسين حيث أكد أن “دعوات جماعات المستوطنين لاقتحام المسجد الأقصى في أول أيام عيد الأضحى خطيرةٌ جدًا، تتحمل الحكومة الإسرائيلية تداعياتها ونتائجها”.

وقال المفتي حسين “لم يكتفِ المستوطنون بالدعوات لاقتحام الأقصى بل ذهبوا لأبعد من ذلك بالطلب مم يسمى وزير الأمن الداخلي، أن يفتح كل أبواب المسجد الأقصى من أجل الاقتحامات”.

وكانت ما تسمى بـ “جماعات الهيكل” المزعوم دعت لتنظيم اقتحامات جماعية للمسجد الأقصى في ذكرى ما يسمى “خراب الهيكل” الأسبوع القادم، والذي يُوافق أول ايام عيد الأضحى المبارك.

المصدر: فلسطين اليوم