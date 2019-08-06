المفتي عبد الله: لبنان يحتاج إلى تفاني الطبقة السياسية من أجل إنقاذه

اعتبر “مفتي صور وجبل عامل” الشيخ حسن عبدالله ان “لبنان يحتاج إلى تفاني الطبقة السياسية اللبنانية من أجل إنقاذ الوطن والتنازل عن المكتسبات الخاصة لصالح الشأن الوطني العام، لان فقدان هذا البلد وأمنه واستقراره ووحدته يلحق الضرر بكل الفرقاء وليس بفريق دون اخر”.

وقال المفتي عبدالله خلال زيارته الحجاج في مكة المكرمة إن “مدرسة الإمام القائد السيد موسى الصدر قدمت الشهداء”، ولفت الى “اهمية ان نأخذ الشهداء مثالا على التفاني”، وتابع “لهم حق علينا أن نذكرهم في هذه الأرض المباركة كيف تفانوا وتجردوا من كل المصالح الشخصية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام