وزير العدل اللبناني: للتوقف عن التجريح والتهشيم بالسلطة القضائية

دعا وزير العدل في الحكومة اللبنانية ألبرت سرحان الجميع للتوقف عن التجريح والتهشيم بالسلطة القضائية كونها الملجأ الأخير للمواطن الذي ينشد حماية حقوقه.

وقال سرحان في بيان له الثلاثاء “أناشد الجميع بحكم موقعي المسؤول وبالنظر الى موقع السلطة القضائية في ضمير المواطن أن ننأى بها عن التجريح والتهشيم كونها الملجأ الأخير للمواطن الذي ينشد حماية حقوقه، كونها المدماك الأساس في بناء دولة الحق والقانون”.

واعتبر سرحان ان “الإمعان في النيل من صدقية القضاء يودي بالدولة الى الهاوية، ولن يظل أحد في منأى عن تداعيات هذا السقوط”، وتابع “من هنا دعوتي الصادقة كمواطن وقاض ووزير للعدل الى الجميع، مواطنين ومسؤولين أن يحكموا ضمائرهم”.

وطالب سرحان “القضاة أن يؤدوا رسالتهم بالمناقبية والحياد والإلتزام بعيدا عن أي تشكيك أو تجاذبات”، واوضح “هذه الرسالة التي في صميمها إحقاق حق للمتقاضين وفي الوقت عينه التنقية الذاتية عند الإقتضاء”، وتابع “لنذكر جميعا أن قليلا من الحق يدفع الكثير من الباطل”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام