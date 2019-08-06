فرق التفتيش في وزارة العمل واصلت حملات التفتيش حول احترام القوانين

قال المكتب الاعلامي لوزارة العمل في بيان له الثلاثاء “استكملت فرق التفتيش في وزارة العمل مهامها ميدانيا حرصا على احترام القانون وعملا بخطة تنظيم اليد العاملة الاجنبية التي اطلقها الوزير كميل ابو سليمان”.

وتابع البيان “تم ذلك بمؤازرة قوى الامن الداخلي وعلى تواصل مع النيابات العامة حيث اقتضت الحاجة وبالتنسيق مع البلديات”.

واضاف البيان ان التفتيش شمل 13 منطقة منها: *تفتيش ليلي يوم الاثنين 5 آب 2019 في: بعبدا، فرن الشباك، زوق مصبح، زوق مكايل وصربا.

* تفتيش نهاري يوم الثلاثاء 6 آب 2019 في: ساحل علما، حارة صخر، الدورة، المزرعة، ضواحي صور، الفاكهة، رأس بعلبك وبنت جبيل.

ولفت البيان الى ان المفتشين زاروا 70 مؤسسة ومحلا، والنتيجة هي: 3 اقفالات، 47 ضبطا و11 انذارا.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام