لجنة الأمن النيابية: إرادة النصر قطعت الطريق على داعش بإنشاء حواضن جديدة

أكدت لجنة الامن والدفاع النيابية، الثلاثاء، أن عمليات إرادة النصر بمراحلها الثلاث اثبتت وجود تلاحم نوعي بين القوات الامنية واهالي المناطق المشمولة بالتطهير، مشيرة إلى أن هذا التلاحم قطع الطريق امام “ داعش” بانشاء حواضن جديدة.

وقال عضو اللجنة كريم عليوي في تصريح لوكالة “المعلومة” واطلع عليه موقع “الحشد الشعبي”، إنه “من الملفت حقا خلال عمليات ارادة النصر التي انطلقت مؤخرا هو تعاون اهالي المناطق بتزويد القوات الامنية والحشد الشعبي بالمعلومات عن اماكن تواجد الدواعش”.

واشاد عليوي بـ”التنسيق العالي والعلاقة المتميزة بين القوات الأمنية والمواطنين وكسب ثقتهم”، عادا ذلك التعاون “عاملا اساسيا في نجاح العملية وتحقيق أهدافها”.

واضاف عليوي ان “هذا التلاحم بين القوات الامنية واهالي المناطق المستهدفة بالتطهير سيقطع الطريق على الخلايا النائمة من معاودة نشاطاتها في الاماكن الوعرة”، مطالبا القوات الامنية بـ”فتح نوافذ لاستلام أي معلومات جديدة من قبل المواطنين من خلال تزويدهم بارقام هواتف ساخنة”.

المصدر: موقع الحشد الشعبي