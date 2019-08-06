واشنطن لم تقدم أي دليل على انتهاك موسكو لمعاهدة الصواريخ (مسؤول روسي)

أعلن سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف أن واشنطن لم تقدم أي دليل على انتهاك موسكو لمعاهدة التخلص من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى وترفض مناقشة انتهاكاتها للمعاهدة.

وقال باتروشيف في حوار مع وسائل اعلام روسية ردا على سؤال ان كانت واشنطن قدمت ادلة على انتهاك موسكو للمعاهدة “لا استطيع أن اذكر أي حقيقة واحدة أو حادثة واحدة [انتهاك روسيا] زعموا انهم في واشنطن قدمت لنا. لم يحدث ذلك”.

واضاف “التقينا مع شركائنا الأمريكيين – والتقيت مع [مساعد رئيس الولايات المتحدة للأمن القومي جون] بولتون ، والرئيس [بوتين] ايضا. استقبلناه ، وتحدثنا عن هذا. لم نتلق أي دليل”.

وتابع “لا نعرف ما انتهكناه لكن نعرف ما انتهكه الأمريكيون، ولقد قدمنا لهم ثلاثة نقاط وتم تحديدها: انها منصات إطلاق، وصواريخ موجهة وطائرات مسيرة، لكنهم رفضوا مناقشة انتهاكاتهم”.

واعتبر باتروشيف أن واشنطن تنسحب من المعاهدات “لضمان تفوقها في العالم”.

المصدر: سبوتنيك