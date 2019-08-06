الاحتلال يصادق على مئات الوحدات الاستيطانية في جنوب بيت لحم

ذكرت القناة السابعة الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء أن ما تُسمى بالإدارة المدنية في جيش الاحتلال الإسرائيلي صادقت على بناء مئات الوحدات الاستيطانية في مستوطنة “عتصيون” جنوب مدينة بيت لحم المحتلة.

وقالت القناة “”وافقت الإدارة المدنية على خطة لبناء 300 وحدة استيطانية في عتصيون”.

من جهته رحب رئيس مجمع مستوطنات “عتصيون” شلومو نيمان بالمصادقة على بناء مئات الوحدات الاستيطانية قائلاً: “نبارك من أجل الموافقة على بناء وحدات جديدة وتهانينا لجميع المستوطنين”.

وأشار إلى أن المصادقة على بناء مئات الوحدات الاستيطانية ستمكن المستوطنين من البناء الدائم لعشرات الوحدات السكنية.

المصدر: فلسطين اليوم