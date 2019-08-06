جلسة للجنة الخارجية في المجلس النيابي

التقت “لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين” النيابية في لبنان برئاسة رئيس اللجنة النائب ياسين جابر سفير لبنان في بريطانيا رامي مرتضى، بحضور النواب الاعضاء.

وأثنى جابر بعد الجلسة على “جهود السفير في إعادة إحياء العلاقات بين الجانبين اللبناني والبريطاني في المجالات كافة وخصوصا في مجال العلاقات البرلمانية بين البلدين واعادة احياء لجنة الصداقة مع لبنان في مجلس العموم البريطاني وقد انضم اليها اكثر من 35 برلمانيا، وكذلك تزخيم الزيارات المتبادلات بين البلدين”.

كما استمعت اللجنة الى “جولة أفق حول العلاقات اللبنانية البريطانية والتعاون القائم بين البلدين في المجالات كافة وخصوصا في المجالين الامني والعسكري على الحدود اللبنانية الشرقية وكذلك دعم لبنان في موضوع النازحين خصوصا في مجال التعليم، بالاضافة الى الدعم في المجالين الاقتصادي والتجاري بعد قيام الحكومة البريطانية بتعيين ممثل خاص لها في مجال التجارة مع لبنان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام