7 خطوات بسيطة قد تقلل من حالات الغضب

يرتبط التوتر والإجهاد المستمر بمجموعة من الأمور: الإفراط في الأكل، الأرق، والاكتئاب. كما يزيد الغضب الشديد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

فيما يلي 7 خطوات بسيطة قد تقلل من عدد حالات الغضب:

1- التنفس: قم بالتنفس 10 مرات ببطء وعمق، حتى يمر الانزعاج.

2- اشرح لنفسك ما يحدث: التفسير لنفسك كل ما تحتاجه يجعل الأمر يبدو منطقياً.

3- تفهم الموقف: عندما يكون شخص آخر سبب غضبك، حاول فهم الواقع ومعرفة سبب قيامه بذلك.

4- كل هذا سيمر: اعرف أن ما يحصل، هو مؤقت، ما يساعدك يساعد في تحديد المشكلة، بغض النظر عن حجمها.

5- صنع النكتة: حاول اللجوء إلى النكتة، فالضحك يمكن أن ينزع فتيل الغضب.

6- البحث عن حلول: أسأل نفسك: “هل هناك شيء يمكنني القيام به؟” قد تتوصل إلى حل ناجح.

7- الاستعانة بصديق: التحدث عن حالتك مع صديق محايد تثق به هو حل آخر يمكنك اللجوء إليه.

المصدر: سي ان ان