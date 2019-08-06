روسيا ترصد 25 خرقا لنظام وقف العمليات في سوريا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة وتركيا 8 خروقات

أفادت وزارة الدفاع الروسية الثلاثاء، في نشرة لها على الموقع الرسمي الخاص بالوزارة بشأن الوضع في سوريا، بأن الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا، رصد خلال الـ24 ساعة الأخير،ة 25 خرقا لنظام وقف العمليات العسكرية، وذلك في محافظات، اللاذقية (10) وحماه (11) وحلب (4)، في حين رصد الجانب التركي 8 خروقات في محافظات، حماه (3) وإدلب (3) واللاذقية (2). هذا وخلال 24 ساعة الماضية، قام مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة ورصد تحركات اللاجئين، بحسب النشرة، بتنفيذ عملية إنسانية واحدة، تم من خلالها إيصال 750 سلة غذائية بلغ إجمالي وزنها 3.630 طن إلى بلدة حزة بريف دمشق.

وبشكل عام تم تنفيذ 2177 عملية إنسانية. وبلغ الوزن الإجمالي للمساعدات الإنسانية 3520.121 طن. وأضاف المركز بأنه خلال الــ24 ساعة الماضية، تم التوقيع على اتفاقيات حول انتقال 4 بلدات تابعة لمحافظة دير الزور يبلغ إجمالي عدد سكانها 14 ألف نسمة، إلى سيطرة الحكومة السورية الشرعية. وبذلك بلغ عدد المراكز السكنية المنضمة إلى نظام المصالحة 2551 مركزا.

ولم يتغير عدد الفصائل المسلحة التي أعلنت عن قبولها بتنفيذ شروط وقف الأعمال القتالية وهو 234 فصيلا.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية