قوى الامن: توقيف شخص بجرم ترويج المخدرات في الشويفات

اعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة في بلاغ انه ” توافرت معلومات لدى مفرزة استقصاء جبل لبنان في وحدة الدرك الإقليمي عن قيام شخص بترويج المخدرات.

نتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، تمكنت المفرزة من تحديد هوية ومكان تواجد المشتبه به وتوقيفه في محلة التيرو – الشويفات على متن دراجة آلية دون لوحات، ويدعى:

– م. ف. ( مواليد عام 1982، لبناني)

بتفتيشه عثر بحوزته على: 8 أكياس شفافة صغيرة، داخل كل كيس منها كمية من مادة الكوكايين – وغطاء بلاستيك عدد 2 بداخلهما مادة الكوكايين – مبلغ من المال – وهاتف خلوي عدد2 .

التحقيق جار بإشراف القضاء المختص.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام