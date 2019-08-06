مجلس الأمن الدولي يدعو أطراف النزاع في ليبيا إلى وقف إطلاق النار

دعا مجلس الأمن الدولي، في وقت متأخر من الليلة الماضية، أطراف النزاع في ليبيا إلى وقف إطلاق النار والانتقال إلى العملية السياسية من خلال المنظمة. وجاء في بيان مجلس الأمن الدولي “أعاد أعضاء مجلس الأمن التأكيد على الرسالة الواردة في بيان المجلس للصحافة بتاريخ 5 تموز/يوليو 2019، وخاصة نداءه لجميع الأطراف لوقف إطلاق النار والعودة العاجلة إلى العملية السياسية من خلال وساطة الأمم المتحدة”. وأيد أعضاء مجلس الأمن دعوة الطرفين إلى تطبيق وقف لإطلاق النار بمناسبة عيد الأضحى. ويقول البيان إن هذه الهدنة يجب أن تكون مصحوبة بتدابير لبناء الثقة بين الطرفين.

وكان المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، قد قام في يوم الرابع من آب/أغسطس الجاري، بتجديد دعوته إلى أطراف النزاع في ليبيا إلى الدخول في هدنة مع حلول عيد الأضحى. وتتواصل منذ نيسان/أبريل الماضي اشتباكات مسلحة بين قوات حكومة الوفاق المعترف بها دوليا وقوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، في مناطق متفرقة بضواحي طرابلس، حيث قُتل أكثر من 1100 مدني وعسكري، حتى الآن، بينما جرح الآلاف إلى جانب نزوح الآلاف من العائلات.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية