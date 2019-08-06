توقيف 111 مطلوبا بجرائم مختلفة أمس – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
August 6 2019 - 09:34
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
صفحات منوعة
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
06 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
ترددات البث
البث المباشر
الرئيس الإيراني الشيخ حسن روحاني: خفضنا الإلتزامات النووية لا يشكل مأخذا علينا
الرئيس روحاني: إذا كانت أميركا تريد التفاوض حقا فعليها أن ترفع كل إجراءات الحظر
الرئيس روحاني: سنخرج في النهاية منتصرين والأعداء سيتذوقون طعم الهزيمة حتماً
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: نرى من الضروري الاستئناف الفوري للمفاوضات لضمان الامن الاستراتيجي والاستقرار
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: لن ننشر صواريخنا الا حيث ينشر الامريكيون صواريخهم المتوسطة والقصيرة
الرئيس نبيه بري خلال ترؤسه طاولة حوار لدعم الصناعة: نمر بفترة خطيرة جداً نأمل أن نتجاوزها قريباً
الرئيس بري: استمرار الوضع القائم يبقي لبنان مشوه حرب ينتظر على رصيف الصناديق والدول المانحة ويستجدي القروض
مصادر للمنار: مسعى للرئيس بري يقوم على ترتيب لقاء يجمع جنبلاط وارسلان في عين التينة كبداية مشروع لحل شامل للأزمة
بحرية الاحتلال الصهيوني تعتقل الصياد عوض طارق بكر أثناء عمله قبالة ساحل مدينة غزة
قوات الاحتلال تعتقل الفتى عبدالله محمد عبدالله درباس (13 عاما) من قرية العيساوية بالقدس المحتلة
الجيش السوري يعلن استئناف العمليات العسكرية في ادلب بعد رفض المسلحين التزام وقف اطلاق النار
سانا: الجيش السوري يضبط شبكة أنفاق وتحصينات حفرها الإرهابيون بمعدات تركية في مزارع حصرايا بريف حماه الشمالي الغربي
الخارجية الأميركية: واشنطن قلقة من اعتزام تركيا تنفيذ عملية عسكرية شرق نهر الفرات في سوريا
عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي: إبقاء حصار الموانئ جريمة
محمد علي الحوثي: مسؤولية الأمم المتحدة تخفيف معاناة الشعب اليمني وتنفيذ اتفاق السويد
وحدات من الجيش اليمني واللجان الشعبية تتصدى لمحاولة تقدم لقوى العدوان السعودي الامريكي في نجران
الرئيس التونسي الاسبق المنصف المرزوقي يدرس الترشح لرئاسة البلاد للمرة الثانية بناء على ترشيح حزبه له
فريق الحوار والوساطة بالجزائر يعلن عقد اول لقاء مع بعض فعاليات الحراك الشعبي يوم الاربعاء
شرطة هونغ كونغ تطلق الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي باتجاه محتجين ينفذون اضرابا واحتجاجات
السلطات الهندية تحتجز رئيسي وزراء سابقين للجزء الخاضع لسيطرتها من اقليم كشمير وتضعهما قيد الاقامة الجبرية
الخارجية الباكستانية: سنستخدم كل الخيارات رداً على الإجراءات الهندية التي ألغت الوضع الخاص بجامو وكشمير
وزارة الخزانة الأميركية تصنّف الصين كدولة تتلاعب بسعر صرف العملة
توقيف 111 مطلوبا بجرائم مختلفة أمس
منذ 11 mins
6 August، 2019
لبنان
أفادت قوى الامن الداخلي عن توقيف 111 مطلوبا بجرائم مخدرات وسرقة واحتيال ودخول خلسة أمس.
المصدر:
الوكالة الوطنية للإعلام
الامن الداخلي
التعليقات
ذات صلة
توقيف احد أخطر مهربي حبوب الكبتاغون (قوى الامن)
ضبط أكثر من 60 طنا من المواد الغذائية الفاسدة في مستودع في شتورا
الشرطة القضائية أوقفت 7 مطلوبين خطرين أطلق أحدهم النار على عناصر القوة فردوا بالمثل فأصيب وفارق الحياة
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات البث
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}