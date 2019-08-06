توقيف 111 مطلوبا بجرائم مختلفة أمس – موقع قناة المنار – لبنان
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August 6 2019 - 09:34

توقيف 111 مطلوبا بجرائم مختلفة أمس

منذ 11 mins 6 August، 2019
قوى الأمن الداخلي
لبنان
أفادت قوى الامن الداخلي عن توقيف 111 مطلوبا بجرائم مخدرات وسرقة واحتيال ودخول خلسة أمس.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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