بكين حذرت اليابان وكوريا الجنوبية واستراليا من نشر صواريخ اميركية على أراضيها

حذرت الصين اليوم الولايات المتحدة من مغبة نشر صواريخ في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، داعية ايضا دول المنطقة، خصوصا اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا، إلى أن تكون حذرة.

وقال المدير العام لمراقبة الاسلحة في الخارجية الصينية فو كونغ للصحافيين: “الصين لن تبقى مكتوفة، وستكون مضطرة إلى اتخاذ تدابير انتقامية في حال نشرت الولايات المتحدة صواريخ متوسطة المدى في هذه المنطقة من العالم”.

وردا على سؤال، لم يرد فو أن يقول ما سيكون عليه رد بكين. وحذر قائلا: “ندعو الدول المجاورة إلى توخي الحذر وعدم السماح بنشر الصواريخ الأميركية على أراضيها، لأن هذا لن يكون في مصلحة أمنها القومي”.

وكان وزير الحرب الأميركي الجديد مارك إسبر أعلن السبت أن الولايات المتحدة تريد الإسراع في نشر صواريخ جديدة في آسيا، خلال الأشهر المقبلة إذا كان ذلك ممكنا، لاحتواء توسع النفوذ الصيني في المنطقة.

المصدر: ا ف ب