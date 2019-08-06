الوزير بو صعب عبر تويتر : ما نقله الوزير اكرم شهيب لصحيفة الجمهورية عن لساني غير صحيح وهو يعلم ذلك – موقع قناة المنار – لبنان
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August 6 2019 - 09:35

الوزير بو صعب عبر تويتر : ما نقله الوزير اكرم شهيب لصحيفة الجمهورية عن لساني غير صحيح وهو يعلم ذلك

منذ 20 mins 6 August، 2019
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