الرئيس روحاني : الناقلات البريطانية كانت ترفض تحذيراتنا في الخليج لكن الامر مختلف الآن – موقع قناة المنار – لبنان
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August 6 2019 - 09:35

الرئيس روحاني : الناقلات البريطانية كانت ترفض تحذيراتنا في الخليج لكن الامر مختلف الآن

منذ 24 mins 6 August، 2019
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