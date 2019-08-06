كوريا الشمالية تصدر طوابع بريدية في ذكرى قمة ترامب وكيم – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
August 6 2019 - 03:38

كوريا الشمالية تصدر طوابع بريدية في ذكرى قمة ترامب وكيم

منذ 38 mins 6 August، 2019
5d489e9195a597cd1c8b45e2
أخبار دولية - كوريا الشمالية

أفادت وكالة “كيودو” اليابانية بأن كوريا الشمالية أصدرت طوابع بريدية تحمل صورة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، إحياء لذكرى القمة الأولى بينهما.

وأشارت الوكالة إلى أن هناك ثلاث فئات من الطوابع، يظهر في واحدة منها ترامب وكيم في لحظة المصافحة بينهما، وفي الثانية لحظة توقيعهما على وثائق، وصورة الوثيقة التي وقعها الزعيمان في الثالثة.

وأوضحت الوكالة أنها اشترت نسخة من الطوابع في بيونغ يانغ، وأبلغها البائع بأن إصدارها تم في 12 يونيو الماضي، أي في الذكرى السنوية الأولى للقمة التاريخية للزعيمين التي انعقدت في سنغافورة.

يذكر أن دونالد ترامب وكيم جونغ أون التقيا 3 مرات، أولها في سنغافورة في 12 يونيو 2018، والثانية بالعاصمة الفيتنامية هانوي في فبراير الماضي والثالثة يوم 30 يونيو الماضي في المنطقة المنزوعة السلاح على الحدود بين الكوريتين، حين أصبح ترامب أول رئيس أمريكي يضع قدمه على أرض كورية شمالية.

المصدر: وكالات

التعليقات

ذات صلة