مجلس الاتحاد الأوروبي يصادق على تعيين وزير إسباني خلفا لموغيريني – موقع قناة المنار – لبنان
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August 6 2019 - 03:37

مجلس الاتحاد الأوروبي يصادق على تعيين وزير إسباني خلفا لموغيريني

منذ 54 mins 6 August، 2019
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الاتحاد الاوروبي

صادق مجلس الاتحاد الأوروبي على تعيين وزير الخارجية الإسباني، جوزيب بوريل، في منصب مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي.

واتخذ هذا القرار من دون عقد اجتماع للمجلس، إذ أنه تمت الموافقة عن تعيينه خلال القمة الأوروبية في 30 يونيو – 2 يوليو الماضي.

ومن المقرر أن يتولى بوريل منصبه الجديد اعتبارا من 1 نوفمبر المقبل، ولكن يجب كذلك أن يصادق على تعيينه البرلمان الأوروبي الذي من المتوقع أن يصوت على هذه المسألة نهاية سبتمبر أو بداية اكتوبر المقبل.

يذكر أن جوزيب بوريل (72 عاما) عضو في حزب العمال الاشتراكي الإسباني وشغل منصب وزير الخارجية بعد تولي زعيم الاشتراكيين بيدرو سانتشيز رئاسة الحكومة في إسبانيا.

ومن المتوقع أن يحل بوريل محل الإيطالية فيديريكا موغيريني التي تتولى مهام مفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي منذ عام 2014.

المصدر: وكالات

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