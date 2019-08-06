الشرطة الأمريكية: لا دليل على دوافع عنصرية وراء هجوم أوهايو

أعلن قائد الشرطة في ولاية أوهايو الأمريكية عدم وجود أي دليل على أن دوافع عنصرية تقف وراء حادث إطلاق النار في مدينة دايتون في أوهايو.

وأشار قائد الشرطة إلى أن السلطات “لم تقترب” من تحديد دوافع المهاجم، وليست على علم فيما إذا قتل أخته بشكل متعمد.

وأكد قائد الشرطة أنه تم العثور على 41 حاوية للخراطيش في مكان إطلاق النار، وكان بحوزة المهاجم نحو 250 خرطوشا.

وأشار إلى أن عدد المصابين بلغ 32 شخصا، بينهم 14 مصابا بطلقات نارية، وأن 11 مصابا لا يزالون يتلقون العلاج في المستشفيات عقب حادث إطلاق النار.

يذكر أن المدعو كونور بيتس أطلق النار على المارة بوسط مدينة دايتون بولاية أوهايو الأمريكية يوم الأحد، مما أسفر عن مقتل 9 أشخاص، وذلك بعد ساعات من حادث إطلاق نار آخر في مدينة إل باسو بولاية تكساس، حيث قتل 20 شخصا.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن السلطات ستتخذ إجراءات لمنع وقوع مثل هذه الحوادث في المستقبل، وأكد رفضه للكراهية ونزعة التفوق للعرق الأبيض، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة ستكافح تلك الظواهر.

وأعلن البيت الأبيض أن ترامب أجّل سفره إلى ولاية فلوريدا، حيث كان من المقرر أن يلقي خطابا حول الرعاية الطبية، وذلك بسبب هجومين تكساس وأوهايو.

المصدر: وكالة رويترز