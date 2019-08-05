إنكسار زحف لقوى العدوان في عسير

تمكن الجيش اليمني واللجان الشعبية، اليوم الاثنين، من كسر زحف لمرتزقة الجيش السعودي في محور عسير، فيما قنصت وحدة القناصة 24 مرتزقا في نجران خلال الـ 48 ساعة الماضية.

وأكد مصدر عسكري لـ ” المسيرة نت” أن المجاهدين تمكنوا بعون الله من كسر زحف للمرتزقة على مواقعهم في مجازة الغربية استمر 4 ساعات.

وأوضح المصدر بمصرع عدد من المرتزقة وتدمير مدرعة بصاروخ موجه أثناء التصدي لزحف المرتزقة في مجازة الغربية.

ولفت إلى أن وحدة القناصة تمكنت من قنص 24 مرتزقا قبالة السديس في نجران خلال الـ 48 ساعة الماضية.

وكان الجيش واللجان قد تمكنوا في وقت سابق اليوم من كسر زحف واسع للمرتزقة باتجاه مواقعهم في مربع الحماد بمحور نجران ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة خلال زحفهم الذي استمر 9 ساعات وفشل في تحقيق أي تقدم رغم مشاركة الطيران الحربي للعدوان، كما قنصت وحدة القناصة 3 من المرتزقة قبالة أبواب الحديد بعسير.

يُذكر أن وحدة القناصة تمكنت يوم أمس من قتل وجرح 24 عنصرا لقوى العدوان بعمليات قنص في محور عسير.

المصدر: المسيرة نت