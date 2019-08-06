الدفاع الروسية: المسلحون أطلقوا 3 قذائف صاروخية نحو قاعدة “حميميم” بسوريا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن المسلحين أطلقوا ثلاث قذائف صاروخية باتجاه قاعدة حميميم الجوية الروسية في ريف اللاذقية في سوريا، دون وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية في القاعدة.

وأوضحت الوزارة أن الدفاعات الجوية في قاعدة حميميم رصدت إطلاق القذائف في الساعة 14.30 بتوقيت موسكو، من الجانب الشمالي باتجاهها.

وأكدت أن أيا من عسكريي القاعدة وكوادرها لم يصب بأذى جراء الهجوم، وأنها تعمل بشكل معتاد.

وأضافت: “حسب معلومات الجانب السوري، سقطت القذائف على قرية رويسة عفيف القريبة من القاعدة، ما أدى إلى إصابة 4 من أهاليها”.

وقبل صدور بيان الدفاع الروسية أعلنت دمشق أن مجموعات إرهابية استهدفت قاعدة حميميم بقذائف صاروخية سقطت في محيطها، مخلفة خسائر بشرية ومادية كبيرة، حسب وكالة “سانا”.

المصدر: وكالات