#الحديدة: قصف صاروخي ومدفعي من عناصر العدوان والمرتزقة على منطقة الفازة في التحيتا ومطار الحديدة الدولي – موقع قناة المنار – لبنان
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August 5 2019 - 18:50

#الحديدة: قصف صاروخي ومدفعي من عناصر العدوان والمرتزقة على منطقة الفازة في التحيتا ومطار الحديدة الدولي

منذ 28 mins 5 August، 2019
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