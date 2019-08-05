#الحديدة: قصف صاروخي ومدفعي من عناصر العدوان والمرتزقة على منطقة الفازة في التحيتا ومطار الحديدة الدولي – موقع قناة المنار – لبنان
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August 5 2019 - 18:50
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وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف: أميركا فشلت في الحوار والدبلوماسية وزمن العنجهية والإستكبار الأميركي ولى
ظريف: الولايات المتحدة اليوم وحيدة وفي عزلة وفشلت في تشكيل تحالف دولي في الخليج
ظريف: لن نغض الطرف بعد الآن عن أي خطأ أو إعتداء علينا في الخليج
#الحديدة: قصف صاروخي ومدفعي من عناصر العدوان والمرتزقة على منطقة الفازة في التحيتا ومطار الحديدة الدولي
منذ 28 mins
5 August، 2019
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