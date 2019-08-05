“لجنة حقوق الانسان” بحثت كيفية مكافحة المخدرات: هذا الموضوع يجب ان يكون من أولويات

عقدت “لجنة حقوق الانسان” النيابية في لبنان الاثنين جلسة في المجلس النيابي برئاسة النائب ميشال موسى في حضور النواب الاعضاء، حيث جرى البحث في موضوع مكافحة المخدرات.

كما حضر الجلسة القاضية انجيلا داغر عن وزارة العدل، مديرة معهد حقوق الانسان في نقابة المحامين في بيروت اليزابيت زخريا سيوفي، رئيس شعبة مكافحة المخدرات وتبييض الاموال في الجمارك العقيد نزار الجردي، رئيس شعبة التدريب في المديرية العامة للامن العام الرائد جاد معلوف، رئيس قسم القانون الدولي وحقوق الانسان في المديرية العامة لامن الدولة الرائد عماد سلوم، المدير التنفيذي لشبكة الشرق الاوسط وشمال افريقيا للحد من أخطار استخدام المخدرات ايلي الاعرج، عضو لجنة الدعم والمواكبة في “تجمع ام النور” ناجي منصور، رئيس جمعية شبيبة ضد المخدرات “جاد” جوزف الحواط، رئيس البرنامج الوطني للصحة النفسية في وزارة الصحة الدكتور ربيع شماعي.

وبعد الجلسة، قال النائب موسى: “عقدت لجنة حقوق الانسان النيابية جلسة وناقشت موضوع مكافحة المخدرات، الكل يعلم كم تحول هذا الموضوع الى آفة كبيرة جدا، بحيث كان لبنان ولفترة طويلة بمنأى عنها، ولكن اليوم هناك انتشار لهذه الافة يطاول الشباب في المدارس وليس في الجامعات فقط وفي كل الاماكن وفئات المجتمع، كما ان الاستعمالات تكون احيانا مفرطة لهذه الافة”، وشدد على ان “هذا الموضوع يجب ان يكون من أولويات الاهتمام لمكافحته وتوفير المصائب والكوارث على شبابنا وابنائنا كل في مجاله”.

ولفت موسى الى ان “معالجة هذا الموضوع يبدأ بالامر التشريعي، فهناك اقتراح قانون لتعديل القانون الصادر 1998 في موضوع المخدرات “، واشار الى “أهمية موضوع التربية والتوعية، بالاضافة الى أهمية عمل الاجهزة الامنية التي يفترض ان تراقب مواضيع الادمان في البلد”، وتابع “ايضا الجمعيات العاملة في هذا الملف لها دورها الاساسي”، وأكد انه “لا يجوز السكوت او عدم العمل لابعاد هذه الآفة بالقدر الممكن عن اولادنا وابنائنا”.