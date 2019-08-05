الرئيس بري: لا نهوض بالاقتصاد بدون الاستقرار السياسي والامني

قال رئيسُ مجلسِ النواب اللبناني نبيه بري إن استمرارَ الوضعِ القائمِ يُبقي لبنانَ مُشوَّهَ حربٍ ينتظرُ على رصيفِ الصناديقِ والدولِ المانحةِ ويَستجدي القروض.

وخلالَ ترؤُسِهِ طاولةَ حوارٍ في عينِ التينة لدعمِ الصناعة، قال بري “لا استثمارَ ولا نهوضَ بالإقتصادِ من دونِ الاستقرارِ السياسي والأمني”، واضاف “نَمُرُّ بفترةٍ خطيرةٍ جداً نأمُلُ أن نتجاوَزَها قريبا”.

في سياق آخر، زارَ رئيسُ كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد مقرَ الرئاسةِ الثانية في عينِ التينة، واجتمعَ معَ الرئيس بري، وقد غادرَ رعد من دونِ الاِدلاءِ بتصريح، مكتفيا بالقولِ رداً على سؤالٍ بشأن الحلحلةِ الحكومية، نحتاجُ الى الدعاء.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام