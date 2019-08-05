بوتين: سنطور صواريخ جديدة اذا بدأت واشنطن تطوير منظوماتها

اعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ان روسيا لا تستطيع تجاهل الوضع بعد خروج واشنطن من معاهدة الصواريخ وقبول تصريحات السلام من جانب واشنطن وحلفائها.

وقال بوتين في بيان: ” تعتبر روسيا أنه من الضروري ، دون تأخير ، استئناف مفاوضات كاملة حول ضمان الاستقرار والأمن الاستراتيجيين. ونحن مستعدون لهذا”.واشار انه “نظرا للوضع القائم، فإنني أوعز الى وزارة الدفاع ووزارة الخارجية وجهاز الاستخبارات الروسي بمراقبة الخطوات المستقبلية للولايات المتحدة في مجال تطوير وإنتاج ونشر الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى”، مؤكدا أنه “إذا تم تلقي معلومات موثوقة تفيد بأن الولايات المتحدة قد أكملت تطوير صواريخ وبدأت في إنتاج منظومات، فسوف تضطر روسيا إلى البدء في تطوير صواريخ مماثلة على نطاق واسع”.

المصدر: سبوتنيك