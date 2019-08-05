مقتل أكثر من 30 شخصا في ضربة جوية على بلدة مرزق بجنوب ليبيا

قال سكان يوم الاثنين إن ضربة جوية على بلدة مرزق بجنوب ليبيا أسفرت عن مقتل أكثر من 30 شخصا، وفقا لوكالة “رويترز”.

وأكدت قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفتر تنفيذ ضربة في ساعة متأخرة ليل الأحد على البلدة التي تقع في عمق جنوب ليبيا لكنها نفت استهداف أي مدنيين.

واتهمت حكومة الوفاق الوطني الليبية قوات المشير خليفة حفتر بالتسبب في سقوط ضحايا مدنيين بعد قصفه مدينة مرزق وسط البلاد، داعية الأمم المتحدة للتحقيق في الواقعة.

وقال بيان لحكومة الوفاق الوطني: “يدين المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بأقسى عبارات الإدانة القصف الجوي الذي تعرضت له مدينة مرزق مساء الأحد من قبل ميلشيات حفتر، واستهدف حي القلعة السكني، وما سببه من وقوع العشرات من القتلى والجرحى المدنيين”.

وحملت حكومة الوفاق ببيانها “ميلشيات حفتر المسؤولية الكاملة عن هذا العدوان”، حد وصفها.

وتابع البيان: “يطالب المجلس الرئاسي بعثة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليتهما وإجراء التحقيق في ما ارتكبته وترتكبه هذه الميلشيات من جرائم في مرزق”.

المصدر: وكالات