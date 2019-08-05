قوى الامن: تدابير سير بسبب تخطيط جادة الامام الصدر

قالت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي – شعبة العلاقات العامة ستقوم احدى الشركات المتعهدة، بتخطيط جادة الامام السيد موسى الصدر(من جسر المطار الى تقاطع صبرا/ الرحاب) اعتبارا من الساعة 20,30 من مساء اليوم الاثنين 5/8/2019 لغاية الساعة 2,00 من فجر اليوم التالي، على مرحلتين.

وفقا لما يلي:

– المرحلة الاولى : منع المرور من اشارة جسر المطار وتحويل السير باتجاه المسلك الشمالي لطريق المطار القديم.

– المرحلة الثانية: منع المرور من مستديرة “الجندولين” المسلك الجنوبي – نزلة السفارة الكويتية، وتحويل السير باتجاه اوتوستراد الاسد/ المدينة الرياضية.

وتمنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي من المواطنين أخذ العلم والتقيد بتوجيهات رجال قوى الامن الداخلي وارشاداتهم، وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان، تسهيلا لحركة المرور ومنعا للازدحام.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام