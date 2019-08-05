تهديد ترامب للصين يهبط بأسعار النفط

تراجعت أسعار النفط، يوم الاثنين، وسط مخاوف من تراجع الطلب على الخام بعدما قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه سيفرض رسوما على مزيد من الواردات الصينية، وهو ما قد يصعد حربا تجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

وقدم الوضع في الشرق الأوسط بعض الدعم للأسعار.

وهبط مزيج برنت 50 سنتا أو 0.8 في المئة إلى 61.39 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:29 بتوقيت غرينتش. ولم يكن خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط أحسن حظا من سابقه إذ انخفض هو الآخر متراجعا 24 سنتا أو 0.4 في المئة إلى 55.42 دولارا للبرميل.

وقال غولدمان ساكس في تقرير بحثي “الطلب على النفط مخيب للآمال في 2019 بسبب النشاط الاقتصادي الضعيف والطقس غير الملائم والتوتر التجاري”.

رامب نطاق الرسوم الأميركية لتشمل كل الواردات الصينية تقريبا.

وتؤثر الحرب التجارية على النمو الاقتصادي، الأمر الذي يؤدي إلى خفض الطلب على السلع الأولية مثل النفط.

المصدر: رويترز